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Рассмотрение законопроекта о рынке земли: комитет ушел на перерыв, не приняв ни одной правки

Киев • УНН

 • 15034 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики в пятницу, 31 января, объявили перерыв, так и не приняв ни одной поправки к законопроекту №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.

Рассмотрение законопроекта о рынке земли: комитет ушел на перерыв, не приняв ни одной правки

"Перерыв до 10 минут, прошу не опаздывать", - сказал глава комитета Николай Сольский.

Так, в течение почти двух часов (с 9:00 до 10:50) нардепы рассмотрели около 100 поправок к законопроекту о рынке земли от фракции "ОПЗЖ". Однако, решение о поправок не были пересмотрены и комитет их отклонил.

В частности, обсуждались поправки о предоставлении возможности гражданам других стран, которые получили украинскую землю в наследство, иметь год для того, чтобы продать землю или передать другому лицу. По словам главы комитета, такая возможность у иностранцев уже есть по действующему законодательству в Украине.

Кроме того, был обсужден ряд технических поправок к законопроекту, которые также не были поддержаны комитетом.

Напомним, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде Украины учесть лишь 9 поправок из более 4 тысяч, которые были внесены в законопроект №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли.

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