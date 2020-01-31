Розгляд законопроекту про ринок землі: комітет пішов на перерву, не ухваливши жодної правки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогоднішньому засіданні парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики у п'ятницю, 31 січня, оголосили перерву, так і не ухваливши жодної поправки до законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.
"Перерва до 10 хвилин, прошу не запізнюватися", - сказав голова комітету Микола Сольський.
Так, протягом майже двох годин (з 9:00 до 10:50) нардепи розглянули близько 100 поправок до законопроекту про ринок землі від фракції "ОПЗЖ". Проте, рішення щодо поправок не були переглянуті і комітет їх відхилив.
Зокрема, обговорювалися поправки щодо надання можливості громадянам інших країн, які отримали українську землю у спадщину, мати рік, щоб продати землю або передати іншій особі. За словами голови комітету, така можливість в іноземців вже є за діючим законодавством в Україні.
Окрім того, було обговорено низку технічних поправок до законопроекту, які також не були підтримані комітетом.
Нагадаємо, Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді України врахувати лише 9 поправок з понад 4 тисяч, які були внесені до законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі.