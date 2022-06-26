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13:44 • 28384 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43849 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45516 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23176 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56915 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58873 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Разбили в пух и прах": воин с недореспублики о боях с украинскими защитниками – ГУР

Киев • УНН

 • 503656 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Военный с так называемой "днр" в телефонном разговоре рассказал, что их подразделение украинские военные "разбили в пух и прах", есть большое количество раненых и погибших. Очередной перехват обнародовал Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.

Цитата

"Утром как начали е… (обстреливать) до 12 дня. Хотя бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали – а чего позиции оставили? Пусть возвращаются. Да идите вы на… (прочь). Вам нужно, вы и возвращайтесь", - говорит горе-воин.

"Они ни с того ни с сего зашли, просто окружили и как дали пиз… (взбучки). Просили по рации, тупо х… забили (унизили). Бросили через… А затем – да возвращайтесь! Там никого нет. А пацаны там неподалеку были, россияне оттуда на ногах уе… (убегали). Комбат наш русский, не довезли. Хороший парень. Только 30 отметили", - добавляет он.

Напомним

Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с ними.

Украинские Национальные Новости

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