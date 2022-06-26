"Разбили в пух и прах": воин с недореспублики о боях с украинскими защитниками – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Военный с так называемой "днр" в телефонном разговоре рассказал, что их подразделение украинские военные "разбили в пух и прах", есть большое количество раненых и погибших. Очередной перехват обнародовал Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.
Цитата
"Утром как начали е… (обстреливать) до 12 дня. Хотя бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали – а чего позиции оставили? Пусть возвращаются. Да идите вы на… (прочь). Вам нужно, вы и возвращайтесь", - говорит горе-воин.
"Они ни с того ни с сего зашли, просто окружили и как дали пиз… (взбучки). Просили по рации, тупо х… забили (унизили). Бросили через… А затем – да возвращайтесь! Там никого нет. А пацаны там неподалеку были, россияне оттуда на ногах уе… (убегали). Комбат наш русский, не довезли. Хороший парень. Только 30 отметили", - добавляет он.
Напомним
Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с ними.