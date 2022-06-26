"Розбили в пух і прах": вояка з недореспубліки про бої з українськими захисниками – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Військовий з так званої "днр" у телефонній розмові розповів, що їхній підрозділ українські військові "розбили в пух і прах", є велика кількість поранених та загиблих. Чергове перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони, пише УНН.
Цитата
"Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", - каже горе-вояка.
"Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", - додає він.
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