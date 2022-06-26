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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26453 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 70778 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 114449 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 166143 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 164236 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 145326 перегляди

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"Розбили в пух і прах": вояка з недореспубліки про бої з українськими захисниками – ГУР

"Розбили в пух і прах": вояка з недореспубліки про бої з українськими захисниками – ГУР

Київ • УНН

 • 503656 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Військовий з так званої "днр" у телефонній розмові розповів, що їхній підрозділ українські військові "розбили в пух і прах", є велика кількість поранених та загиблих. Чергове перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони, пише УНН.

Цитата

"Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", - каже горе-вояка.

"Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", - додає він.

Нагадаємо

Російські окупанти так бояться Збройних сил України, що лише 1 із 10 готовий до прямого зіткнення з ними.

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