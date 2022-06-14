Лише один з 10 окупантів готовий іти у бій з українськими військовими - перехоплення СБУ

Цитата

«У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?» – розповідає дружині рашист.

Деталі

Повідомляється, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ.

«Тому така тенденція у лавах ворога не може не тішити. Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних», - зазначають в СБУ.

Доповнення

Служба безпеки України перехопила розмову російських загарбників, які діляться лайфхаком виживання на війні в Україні.

У СБУ повідомляли, що окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні.