Лишь один из 10 оккупантов готов идти в бой с украинскими военными - перехват СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими воинами. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ, передает УНН.
Цитата
«У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?» – рассказывает жене рашист.
Детали
Сообщается, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.
«Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать. Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских», - отмечают в СБУ.
Дополнение
Служба безопасности Украины перехватила разговор российских захватчиков, делящихся лайфхаком выживания на войне в Украине.
В СБУ сообщали, что оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы бежать с войны в Украине.