Рост преступности в приграничных с Украиной районах россии скрывают - Центр нацсопротивления

Власти рф засекретили статистику по росту количества преступлений в приграничных с Украиной районах курской и белгородской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Решение связано с тем, что в течение 2023 года указанные области стали лидерами по количеству преступлений с применением оружия, совершенных военными или бывшими участниками "сво" - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что большинство преступлений оккупантов на временно оккупированных территориях вообще не регистрируются, а следовательно и не расследуются.

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