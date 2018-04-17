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Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's за лишние калории

Киев • УНН

 • 8748 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Роспотребнадзор наложил на McDonald's за реализацию бургеров с превышением содержания углеводов и энергетической ценности штраф в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's за лишние калории

Роспотребнадзор в декабре прошлого года провел проверку ресторана McDonald's на улице Миклухо-Маклая в Москве и обнаружил, что предприятие вводит клиентов в заблуждение относительно потребительских свойств готовой продукции. Так, в бургере "Биг Мак" вместо заявленного содержания углеводов 42 грамма на 100 граммов обнаружено более 60 граммов на 100 граммов, энергетическая ценность составила 570 килокалокий на 100 граммов, тогда как в технологической карте было заявлено 503 килокалории.

По результатам проверки Роспотребнадзор в январе привлек ООО "МАКДОНАЛДС" к административной ответственности в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Предприятие общественного питания обратилось в суд с заявлением об отмене постановления, однако арбитраж Москвы 10 апреля это заявление отклонил.

"Доказательств того, что заявителем предприняты исчерпывающие меры для соблюдения обязательных требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия либо имелись объективные обстоятельства, препятствующие их исполнению, суду не представлено.В удовлетворении требований ООО "МАКДОНАЛДС" отказать полностью.Решение может быть обжаловано 10-дневнй срок со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде", - отмечено в решении.

Как сообщал УНН, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера.

Владелец мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия Роскомнадзора, отметив, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

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