Росспоживнагляд оштрафував McDonald's за зайві калорії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Росспоживнагляд наклав на McDonald's за реалізацію бургерів з перевищенням вмісту вуглеводів та енергетичну цінність штраф в розмірі 450 тисяч рублів. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Арбітражного суду Москви.
Росспоживнагляд в грудні минулого року провів перевірку ресторану McDonald's на вулиці Миклухо-Маклая в Москві і виявив, що підприємство вводить клієнтів в оману щодо споживчих властивостей готової продукції. Так, в бургері "Біг Мак" замість заявленого вмісту вуглеводів 42 грама на 100 грамів виявлено понад 60 грамів на 100 грамів, енергетична цінність склала 570 кілокалокій на 100 грамів, тоді як в технологічній карті було заявлено 503 кілокалорії.
За результатами перевірки Росспоживнагляд в січні привернув ТОВ "МАКДОНАЛЬДС" до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 450 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Підприємство громадського харчування звернулося до суду із заявою про скасування постанови, однак арбітраж Москви 10 квітня цю заяву відхилив.
"Доказів того, що заявником вжито вичерпних заходів для дотримання обов'язкових вимог чинного законодавства в сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя або наявність об'єктивних обставин, що перешкоджають їх виконанню,суду не представлено.В задоволенні вимог ТОВ" МАКДОНАЛЬДС "відмовити полностью.Решення може бути оскаржене у 10-денний строк з дня його прийняття в Дев'ятому арбітражному апеляційному суді", - зазначено в рішенні.
Як повідомляв УНН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати Telegram за ненадання ФСБ ключів шифрування. 16 квітня розпочалася блокування месенджера.
Власник месенджера Павло Дуров прокоментував дії Роскомнагляду, зазначивши, що Telegram продовжить відстоювати право росіян на таємницю листування.