россияне заминировали дамбы в белгородской области - ОТГ "Харьков"

россияне активно строят оборонительные фортификации вокруг белгорода, а также минируют гидросооружения общего и специального назначения. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев, пишет УНН со ссылкой на ОТУ "Харьков".

Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что рф готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях - сообщил Саранцев.

Он добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Также по его словам, подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Напомним

По сообщениям ОТГ "Харьков", украинские военные успешно уничтожают российских оккупантов на территории Белгородской области рф. Губернатор белгородской области вячеслав гладков также заявлял, что украинские военные пытались прорваться в регион через границу.

У росії заявили, що Україна нібито готує підрив дамб біля Києва та Канева