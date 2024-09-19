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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне заминировали дамбы в белгородской области - ОТГ "Харьков"

россияне заминировали дамбы в белгородской области - ОТГ "Харьков"

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:46  •  1980 просмотра

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россия строит оборонительные укрепления вокруг Белгорода и минирует гидросооружения. Это может быть подготовкой к провокациям или попыткам затормозить продвижение украинских сил в будущем.

россияне активно строят оборонительные фортификации вокруг белгорода, а также минируют гидросооружения общего и специального назначения. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев, пишет УНН со ссылкой на ОТУ "Харьков".

Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что рф готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях

- сообщил Саранцев.

Он добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Также по его словам, подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Напомним

По сообщениям ОТГ "Харьков", украинские военные успешно уничтожают российских оккупантов на территории Белгородской области рф. Губернатор белгородской области вячеслав гладков также заявлял, что украинские военные пытались прорваться в регион через границу. 

У росії заявили, що Україна нібито готує підрив дамб біля Києва та Канева12 июля 2024, 14:03 • 70553 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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