Українські захисники б'ють ворога у бєлгородській області: відео
Київ • УНН
Українські військові успішно знищують російських окупантів на території бєлгородської області рф. Бійці поділилися відео успішного ураження ворожої цілі в регіоні, що межує з Харківською областю.
Українські захисники успішно знищують російських окупантів на території бєлгородської області рф. Бійці поділилися відео успішного ураження ворожої цілі, передає УНН із посиланням на ОТУ "Харків".
Воїни Сил оборони знищують російських окупантів не лише на території України чи у курській області, але й у сусідній з Харківською областю бєлгородській області рф
Відео успішного знищення ворожої цілі поділились бійці підрозділу 92-гої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка розмістили в Телеграм.
Як повідомляється, бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" уразили за допомогою дрону ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", якою противник обстрілював Харківщину.
Доповнення
27 серпня губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков заявив, що українські військові намагались прорватися в регіон через кордон. За його словами, ситуація на кордоні залишається складною.