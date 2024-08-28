Украинские защитники бьют врага в Белгородской области: видео
Киев • УНН
Украинские военные успешно уничтожают российских оккупантов на территории Белгородской области рф. Бойцы поделились видео успешного поражения вражеской цели в регионе, граничащем с Харьковской областью.
Украинские защитники успешно уничтожают российских оккупантов на территории белгородской области рф. Бойцы поделились видео успешного поражения вражеской цели, передает УНН со ссылкой на ОТУ "Харьков".
Воины Сил обороны уничтожают российских оккупантов не только на территории Украины или в курской области, но и в соседней с Харьковской областью белгородской области рф
Видео успешного уничтожения вражеской цели поделились бойцы подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко разместили в Телеграмм.
Как сообщается, бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" поразили с помощью дрона вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которой противник обстреливал Харьковскую область.
Дополнение
27 августа губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что украинские военные пытались прорваться в регион через границу. По его словам, ситуация на границе остается сложной.