В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы якобы обвинить в этом Россию. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Мы обратили внимание на отчет об исследовании так называемым Мировым дата-центром геоинформатики и устойчивого развития Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ Днепровского каскада - заявила захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что в сентябре и в октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС.

По ее словам, Украина якобы планирует разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России.

В определенном виде дамба точно нужна - Кубраков о дискуссиях о необходимости восстановления Каховской ГЭС

Напомним

В прошлом году директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заверил, что российские войска не смогут взорвать Киевскую гидроэлектростанцию, поскольку она защищена от возможных ударов как с воздуха, так и изнутри.