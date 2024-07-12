В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Албании демонстранты забросали здание правительства коктейлями Молотова

В Албании демонстранты забросали здание правительства коктейлями Молотова

  •  47677 просмотра
Британия все же не разрешила Украине использовать Storm Shadow по территории рф - The Telegraph

Британия все же не разрешила Украине использовать Storm Shadow по территории рф - The Telegraph

  •  100339 просмотра
"Зависит от обстоятельств" - премьер Дании об ударах самолетами F-16 вглубь рф

"Зависит от обстоятельств" - премьер Дании об ударах самолетами F-16 вглубь рф

  •  83300 просмотра
"Охматдет" на следующей неделе отберет стройкомпанию для ликвидации последствий удара рф

"Охматдет" на следующей неделе отберет стройкомпанию для ликвидации последствий удара рф

  •  61605 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  87761 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  87547 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  110908 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  110947 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  154415 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  151206 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

  •  85290 просмотра
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

  •  64963 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  104514 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  115822 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  120052 просмотра
Актуальное
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 14:03  •  12980 просмотра

Read in English

россия обвинила Украину в том, что она якобы планирует взорвать плотины Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом рф.

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы якобы обвинить в этом Россию. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Мы обратили внимание на отчет об исследовании так называемым Мировым дата-центром геоинформатики и устойчивого развития Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ Днепровского каскада

- заявила захарова во время брифинга. 

Она подчеркнула, что в сентябре и в октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. 

По ее словам, Украина якобы планирует разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России.

В определенном виде дамба точно нужна - Кубраков о дискуссиях о необходимости восстановления Каховской ГЭС5 января 2024, 11:13 • 26881 просмотр

Напомним

В прошлом году директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заверил, что российские войска не смогут взорвать Киевскую гидроэлектростанцию, поскольку она защищена от возможных ударов как с воздуха, так и изнутри. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
  •  25128 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
  •  45321 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
  •  85319 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
  •  75661 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
  •  72284 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
  •  110907 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
  •  110946 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
  •  59021 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  102828 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
11 июля 2024, 12:08  •  103364 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Популярные

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  87761 просмотра
"Охматдет" на следующей неделе отберет стройкомпанию для ликвидации последствий удара рф

"Охматдет" на следующей неделе отберет стройкомпанию для ликвидации последствий удара рф

  •  61605 просмотра
"Зависит от обстоятельств" - премьер Дании об ударах самолетами F-16 вглубь рф

"Зависит от обстоятельств" - премьер Дании об ударах самолетами F-16 вглубь рф

  •  83300 просмотра
Британия все же не разрешила Украине использовать Storm Shadow по территории рф - The Telegraph

Британия все же не разрешила Украине использовать Storm Shadow по территории рф - The Telegraph

  •  100339 просмотра
В Албании демонстранты забросали здание правительства коктейлями Молотова

В Албании демонстранты забросали здание правительства коктейлями Молотова

  •  47677 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  87547 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  110908 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  110947 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  154415 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  151206 просмотра

Война

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  1304 просмотра
10 лет тюрьмы получил студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал россиянам информацию о ВСУ

10 лет тюрьмы получил студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал россиянам информацию о ВСУ

  •  1455 просмотра
Уничтожили склады оружия россиян: партизаны "АТЕШ" провели диверсию возле Олешек на Херсонщине

Уничтожили склады оружия россиян: партизаны "АТЕШ" провели диверсию возле Олешек на Херсонщине

  •  11059 просмотра
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  14280 просмотра
Генштаб: сегодня 94 боя, почти треть - на Покровском направлении, Харьковская область под постоянным огнем вражеской авиации

Генштаб: сегодня 94 боя, почти треть - на Покровском направлении, Харьковская область под постоянным огнем вражеской авиации

  •  14712 просмотра

политика

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  1304 просмотра
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  14280 просмотра
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
Эксклюзив

  •  25364 просмотра
В Черновицкой и Закарпатской областях обустраивают пограничные дороги

В Черновицкой и Закарпатской областях обустраивают пограничные дороги

  •  19264 просмотра
Польский Сейм принял резолюцию о памяти жертв геноцида крымских татар

Польский Сейм принял резолюцию о памяти жертв геноцида крымских татар

  •  18350 просмотра

Война

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  1304 просмотра
10 лет тюрьмы получил студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал россиянам информацию о ВСУ

10 лет тюрьмы получил студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал россиянам информацию о ВСУ

  •  1455 просмотра
Уничтожили склады оружия россиян: партизаны "АТЕШ" провели диверсию возле Олешек на Херсонщине

Уничтожили склады оружия россиян: партизаны "АТЕШ" провели диверсию возле Олешек на Херсонщине

  •  11059 просмотра
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  14280 просмотра
Генштаб: сегодня 94 боя, почти треть - на Покровском направлении, Харьковская область под постоянным огнем вражеской авиации

Генштаб: сегодня 94 боя, почти треть - на Покровском направлении, Харьковская область под постоянным огнем вражеской авиации

  •  14712 просмотра

политика

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  1304 просмотра
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  14280 просмотра
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
Эксклюзив

  •  25364 просмотра
В Черновицкой и Закарпатской областях обустраивают пограничные дороги

В Черновицкой и Закарпатской областях обустраивают пограничные дороги

  •  19264 просмотра
Польский Сейм принял резолюцию о памяти жертв геноцида крымских татар

Польский Сейм принял резолюцию о памяти жертв геноцида крымских татар

  •  18350 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

  •  13636 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  91573 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  128157 просмотра

Экономика

еЧерга: сто тысяч автобусов уже пересекли границу по онлайн-записи

еЧерга: сто тысяч автобусов уже пересекли границу по онлайн-записи

  •  2010 просмотра
Марченко переговорил с новой британской коллегой о дефиците бюджета в 2025 году: Лондон заверил в поддержке

Марченко переговорил с новой британской коллегой о дефиците бюджета в 2025 году: Лондон заверил в поддержке

  •  6990 просмотра
Украина в этом году получила уже 16 млрд долл. внешнего финансирования в бюджет, ожидает еще 22 млрд долл. - Минфин

Украина в этом году получила уже 16 млрд долл. внешнего финансирования в бюджет, ожидает еще 22 млрд долл. - Минфин

  •  7168 просмотра
Шмыгаль ознакомился с работой одного из энергообъектов в Харькове и призвал города устанавливать альтернативные источники энергии

Шмыгаль ознакомился с работой одного из энергообъектов в Харькове и призвал города устанавливать альтернативные источники энергии

  •  14023 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  87747 просмотра

Киев

Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

  •  21097 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

11 июля 2024, 11:52  •  65584 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

11 июля 2024, 11:07  •  36165 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

11 июля 2024, 10:17  •  49919 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

11 июля 2024, 09:55  •  62125 просмотра