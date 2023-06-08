Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини - очільник Укргідроенерго

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 5148 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 10522 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 22236 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 26706 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 64030 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 52637 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53428 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117539 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182407 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 205004 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 40265 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 21823 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 19833 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 11039 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43673 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 22315 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 44656 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 64095 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 205032 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 256336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 7970 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 8160 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22297 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26978 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42840 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини - очільник Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 182568 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Російські війська не зможуть підірвати Київську гідроелектростанцію, оскільки вона захищена від можливих ударів як з повітря, так і зсередини. Про це повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає УНН.

Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини - очільник Укргідроенерго

Директор "Укргідроенерго" зауважив, що погрози росіян щодо Київської ГЕС - тільки в їхній уяві.

Цитата

"Це їхня хвора уява. Ми не будемо звертати на це увагу. Станція захищена як з повітря так і з середини. Вони не могли туди дістатися, коли були від станції буквально за 5 км - в Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть з нею зробити", - розповів директор "Укргідроенерго".

Доповнення

За інформацією ЗМІ, після підриву Каховської ГЕС у прокремлівських телеграм-каналах пропагандисти почали поширювати погрози про намір підірвати Київську ГЕС "однією ракетою".

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що київська гідроелектростанція забезпечена захистом від атак з повітря та дій диверсійно-розвідувальних сил окупатів. Додавши, що ЗСУ, аналізує всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживає адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський відвідав Херсонщину: зібрав координаційну нараду через підрив Каховської ГЕС

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16