Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини - очільник Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Російські війська не зможуть підірвати Київську гідроелектростанцію, оскільки вона захищена від можливих ударів як з повітря, так і зсередини. Про це повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає УНН.
Директор "Укргідроенерго" зауважив, що погрози росіян щодо Київської ГЕС - тільки в їхній уяві.
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"Це їхня хвора уява. Ми не будемо звертати на це увагу. Станція захищена як з повітря так і з середини. Вони не могли туди дістатися, коли були від станції буквально за 5 км - в Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть з нею зробити", - розповів директор "Укргідроенерго".
Доповнення
За інформацією ЗМІ, після підриву Каховської ГЕС у прокремлівських телеграм-каналах пропагандисти почали поширювати погрози про намір підірвати Київську ГЕС "однією ракетою".
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що київська гідроелектростанція забезпечена захистом від атак з повітря та дій диверсійно-розвідувальних сил окупатів. Додавши, що ЗСУ, аналізує всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживає адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії.
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