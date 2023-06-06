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Київська ГЕС має захист від повітряних ударів і російських диверсійних груп - Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Київська гідроелектростанція забезпечена захистом від атак з повітря та дій диверсійно-розвідувальних сил окупатів, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, заяву якого цитують у КОС ЗСУ, передає УНН.

Київська ГЕС має захист від повітряних ударів і російських диверсійних груп - Наєв

Цитата

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє. Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", - сказав Наєв.

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