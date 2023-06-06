Ексміністр з ядерної безпеки проаналізував загрозу для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко в ексклюзивному коментарі УНН проаналізував загрозу, яка існує для Запорозької атомної електростанції через підрив Каховської ГЕС.
Як пояснили фахівці "Енергоатому", вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зазначається, що зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений, а станом на 8:00 рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.
Однак певні потенційні ризики, за оцінками експертів, все ж є.
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«Враховуючи, що вода буде нагріватись без забраної води з Каховського водосховища, загроза перегріву існує», - сказав Юрій Костенко.
Він пояснив, що подальший розвиток подій залежить від багатьох чинників, зокрема, і від метеоумов – зовнішньої температури.
«Але поки ж є підживлення з Каховського водосховища, насоси підкачують», - пояснив Костенко.
Він наголосив, що єдиноправильним розвитком подій, якій мінімізуватиме рівень небезпеки, є звільнення ЗАЕС.
«Якщо вони пішли вже на підрив дамби, а це заборонено міжнародним воєнним правом, то вони ні перед чим не зупиняться і будуть цю Запорізьку АЕС підштовхувати до масштабів ядерно-радіаційної катастрофи», - зауважив він.
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