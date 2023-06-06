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Экс-министр по ядерной безопасности проанализировал угрозу для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 945307 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко в эксклюзивном комментарии УНН проанализировал угрозу, которая существует для Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС.

Экс-министр по ядерной безопасности проанализировал угрозу для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Как пояснили специалисты "Энергоатома", вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Отмечается, что сейчас станционный пруд-охладитель наполнен, а по состоянию на 8:00 уровень воды составляет 16,6 метра, что достаточно для нужд станции.

Однако определенные потенциальные риски, по оценкам экспертов, все же есть.

Цитата

«Учитывая, что вода будет нагреваться без забранной воды из Каховского водохранилища, угроза перегрева существует», - сказал Юрий Костенко.

Он пояснил, что дальнейшее развитие событий зависит от многих факторов, в том числе и от метеоусловий – внешней температуры.

«Но пока же есть подпитка из Каховского водохранилища, насосы подкачивают», - пояснил Костенко.

Он отметил, что единственно правильным развитием событий, которое минимизирует уровень опасности, является освобождение ЗАЭС.

«Если они пошли уже на подрыв дамбы, а это запрещено международным военным правом, то они ни перед чем не остановятся и будут эту Запорожскую АЭС подталкивать к масштабам ядерно-радиационной катастрофы», - отметил он.

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