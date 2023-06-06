Экс-министр по ядерной безопасности проанализировал угрозу для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Как пояснили специалисты "Энергоатома", вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Отмечается, что сейчас станционный пруд-охладитель наполнен, а по состоянию на 8:00 уровень воды составляет 16,6 метра, что достаточно для нужд станции.

Однако определенные потенциальные риски, по оценкам экспертов, все же есть.

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«Учитывая, что вода будет нагреваться без забранной воды из Каховского водохранилища, угроза перегрева существует», - сказал Юрий Костенко.

Он пояснил, что дальнейшее развитие событий зависит от многих факторов, в том числе и от метеоусловий – внешней температуры.

«Но пока же есть подпитка из Каховского водохранилища, насосы подкачивают», - пояснил Костенко.

Он отметил, что единственно правильным развитием событий, которое минимизирует уровень опасности, является освобождение ЗАЭС.

«Если они пошли уже на подрыв дамбы, а это запрещено международным военным правом, то они ни перед чем не остановятся и будут эту Запорожскую АЭС подталкивать к масштабам ядерно-радиационной катастрофы», - отметил он.

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