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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Киевская ГЭС имеет защиту от воздушных ударов и российских диверсионных групп - Наев

Киев • УНН

 • 343768 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Киевская гидроэлектростанция обеспечена защитой от атак с воздуха и действий диверсионно-разведывательных сил оккупантов, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, заявление которого цитируют в КОС ВСУ, передает УНН.

Киевская ГЭС имеет защиту от воздушных ударов и российских диверсионных групп - Наев

Цитата

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует. Как нам известно, враг и до этого пытался каким-то образом повредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны. Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры, которые снижают и сводят к нулю возможные враждебные действия", - сказал Наев.

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