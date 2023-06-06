Киевская ГЭС имеет защиту от воздушных ударов и российских диверсионных групп - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Киевская гидроэлектростанция обеспечена защитой от атак с воздуха и действий диверсионно-разведывательных сил оккупантов, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, заявление которого цитируют в КОС ВСУ, передает УНН.
Цитата
"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует. Как нам известно, враг и до этого пытался каким-то образом повредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны. Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры, которые снижают и сводят к нулю возможные враждебные действия", - сказал Наев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС часть Херсона может попасть в зону катастрофического затопления