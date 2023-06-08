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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Киевская ГЭС защищена с воздуха и изнутри - глава Укргидроэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Российские войска не смогут взорвать Киевскую гидроэлектростанцию, поскольку она защищена от возможных ударов как с воздуха, так и изнутри. Об этом сообщил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает УНН.

Киевская ГЭС защищена с воздуха и изнутри - глава Укргидроэнерго

Директор "Укргидроэнерго" отметил, что угрозы россиян относительно Киевской ГЭС - только в их воображении.

Цитата

"Это их больное воображение. Мы не будем обращать на это внимание. Станция защищена как с воздуха так и изнутри. Они не могли туда добраться, когда были от станции буквально в 5 км - в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать", - рассказал директор "Укргидроэнерго".

Дополнение

По информации СМИ, после подрыва Каховской ГЭС в прокремлевских телеграм-каналах пропагандисты начали распространять угрозы о намерении взорвать Киевскую ГЭС "одной ракетой".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что киевская гидроэлектростанция обеспечена защитой от атак с воздуха и действий диверсионно-разведывательных сил оккупантов. Добавив, что ВСУ, анализирует все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимает адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия. 

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