Киевская ГЭС защищена с воздуха и изнутри - глава Укргидроэнерго

Директор "Укргидроэнерго" отметил, что угрозы россиян относительно Киевской ГЭС - только в их воображении.

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"Это их больное воображение. Мы не будем обращать на это внимание. Станция защищена как с воздуха так и изнутри. Они не могли туда добраться, когда были от станции буквально в 5 км - в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать", - рассказал директор "Укргидроэнерго".

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По информации СМИ, после подрыва Каховской ГЭС в прокремлевских телеграм-каналах пропагандисты начали распространять угрозы о намерении взорвать Киевскую ГЭС "одной ракетой".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что киевская гидроэлектростанция обеспечена защитой от атак с воздуха и действий диверсионно-разведывательных сил оккупантов. Добавив, что ВСУ, анализирует все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимает адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия.

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