росіяни замінували дамби у бєлгородській області – ОТУ "Харків"

ukenru
06:19 • 25032 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 68402 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 127916 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 171535 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 134792 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 123592 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 120926 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 155165 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76319 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84673 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 61335 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 54368 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 52997 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 52973 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 50254 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 22524 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 171497 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 155144 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 189850 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 524851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 1645 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 11964 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 38833 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38037 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 39909 перегляди
Актуальне
росіяни замінували дамби у бєлгородській області – ОТУ "Харків"

росіяни замінували дамби у бєлгородській області – ОТУ "Харків"

Київ • УНН

 • 15395 перегляди

росія будує оборонні укріплення навколо Бєлгорода та мінує гідроспоруди. Це може бути підготовкою до провокацій або спроб загальмувати просування українських сил у майбутньому.

росіяни активно будують оборонні фортифікації навколо бєлгорода, а також мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, пише УНН з посиланням на ОТУ "Харків".

Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що рф готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках

- повідомив Саранцев.

Він додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем. Також за його словами, підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

Нагадаємо

За повідомленнями ОТУ "Харків", українські військові успішно знищують російських окупантів на території бєлгородської області рф. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков також заявляв, що українські військові намагались прорватися в регіон через кордон. 

У росії заявили, що Україна нібито готує підрив дамб біля Києва та Канева12.07.24, 17:03 • 70843 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85