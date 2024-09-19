росіяни замінували дамби у бєлгородській області – ОТУ "Харків"
Київ • УНН
росія будує оборонні укріплення навколо Бєлгорода та мінує гідроспоруди. Це може бути підготовкою до провокацій або спроб загальмувати просування українських сил у майбутньому.
росіяни активно будують оборонні фортифікації навколо бєлгорода, а також мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, пише УНН з посиланням на ОТУ "Харків".
Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що рф готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках
Він додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем. Також за його словами, підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.
Нагадаємо
За повідомленнями ОТУ "Харків", українські військові успішно знищують російських окупантів на території бєлгородської області рф. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков також заявляв, що українські військові намагались прорватися в регіон через кордон.
У росії заявили, що Україна нібито готує підрив дамб біля Києва та Канева12.07.24, 17:03 • 70843 перегляди