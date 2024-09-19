росіяни замінували дамби у бєлгородській області – ОТУ "Харків"

росіяни активно будують оборонні фортифікації навколо бєлгорода, а також мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, пише УНН з посиланням на ОТУ "Харків".

Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що рф готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках