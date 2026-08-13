россияне второй раз за день ударили по поезду в Одесской области, пострадал ребенок

Российские войска дважды за день ударили по пассажирским поездам в Одесской области, в результате второй атаки рф пострадал ребенок, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Одесская область: российские войска во второй раз за день нанесли удар по еще одному пассажирскому поезду в Березовском районе, пострадал ребенок - сообщили в ГСЧС.

Как указано, произошло возгорание тепловоза и сухой травы. Пожарные ликвидировали возгорание.

"Спасатели совместно со службами взаимодействия эвакуировали 525 человек, среди них 130 детей. Для дальнейшей перевозки пассажиров привлекли 17 автобусов от ГСЧС и городских властей", - говорится в сообщении.

Спасатели, как отмечается, продолжают работать на месте совместно со всеми службами и помогать людям.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил эвакуацию.

"По состоянию на 16 часов с места происшествия эвакуировано еще 525 пассажиров, из них 130 детей. Для перевозки людей в безопасные места задействовано еще 15 автобусов. К сожалению, пострадал один ребенок. Помощь оказана на месте. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Соответствующие службы продолжают работать на местах и обеспечивать безопасность людей", - написал Кипер в соцсетях.

В Одесской области завершили эвакуацию атакованного рф поезда, где погибли двое железнодорожников