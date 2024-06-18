россияне в своих беспилотниках начали использовать украинские сим-карты

В ударном БПЛА россияне попытались использовать сим-карту украинского оператора мобильной связи. Об этом и других особенностях "войны дронов" говорится в аналитическом сюжете японского телеканала NHK, пишет УНН.

В сюжете отмечается, что в Украине иранские беспилотники Shahed-136 и другие модели БПЛА с тех пор, как рф начала их активно использовать в войне против Украины, постоянно исследуют специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, директором которого является Александр Рувин. Это делается для того, чтобы оперативно отслеживать конструктивные изменения и попытки врага модернизировать свои беспилотники.

На запрос японских журналистов украинские эксперты рассказали о процессе исследования частей и обломков российского оружия, а также изменениях, которые обнаруживаются периодически. В частности, в последних объектах исследования было обнаружено украинскую сим-карту мобильной связи. Эксперименты с использованием украинских мобильных сетей можно объяснить, что таким образом россияне пытаются повысить эффективность работы своих беспилотников.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники Орлан-10 трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.