росіяни у своїх безпілотниках почали використовувати українські сім-карти

В ударному БПЛА росіяни спробували використати сім-карту українського оператора мобільного зв’язку. Про це та інші особливості "війни дронів" йдеться в аналітичному сюжеті японського телеканалу NHK, пише УНН.

В сюжеті зазначається, що в Україні іранські безпілотники Shahed-136 та інші моделі БПЛА з того часу, як рф почала їх активно використовувати у війні проти України, постійно досліджують фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, директором якого є Олександр Рувін. Це робиться для того, щоб оперативно відстежувати конструктивні зміни та спроби ворога модернізувати свої безпілотники.

На запит японських журналістів українські експерти розповіли про процес дослідження частин та уламків російської зброї, а також зміни, які виявляються періодично. Зокрема в останніх об’єктах дослідження було виявлено українську сім-карту мобільного зв’язку. Експерименти з використанням українських мобільних мереж можна пояснити, що таким чином росіяни намагаються підвищити ефективність роботи своїх безпілотників.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники Орлан-10 трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів.

У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу Орлан-10 експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок". Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені