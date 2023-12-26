россияне уже более двух часов обстреливают Херсон: в городе слышны громкие взрывы

Херсон уже более двух часов находится под массированным обстрелом оккупационных войск рф - в городе раздаются взрывы. Об этом со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, передает УНН.

Детали

рашисты более двух часов атакуют город из различного вооружения! Ни в коем случае не выходите на улицу! Оставайтесь в безопасных местах! - написал Прокудин.

Он также выложил видео из Херсона, на котором слышны звуки взрывов в городе.

Дополнение

российские войска атаковали Чернобаевку, ранив четырех человек. Все госпитализированы с ранениями средней и тяжелой степени тяжести.

Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина

Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 74 раза, попали по критической инфраструктуре в Херсонском районе, известно об одном раненом человеке.