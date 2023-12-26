россияне уже более двух часов обстреливают Херсон: в городе слышны громкие взрывы
Киев • УНН
Российские войска уже более двух часов ведут обстрел Херсона из различного вооружения. Горожан просят не выходить на улицы.
Херсон уже более двух часов находится под массированным обстрелом оккупационных войск рф - в городе раздаются взрывы. Об этом со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, передает УНН.
Детали
рашисты более двух часов атакуют город из различного вооружения! Ни в коем случае не выходите на улицу! Оставайтесь в безопасных местах!
Он также выложил видео из Херсона, на котором слышны звуки взрывов в городе.
Дополнение
российские войска атаковали Чернобаевку, ранив четырех человек. Все госпитализированы с ранениями средней и тяжелой степени тяжести.
Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина26 декабрь 2023, 14:15 • 24033 просмотра
Напомним,
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 74 раза, попали по критической инфраструктуре в Херсонском районе, известно об одном раненом человеке.
россияне уже более двух часов обстреливают Херсон: в городе слышны громкие взрывы
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