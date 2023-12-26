Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина
Российские войска обстреляли центральный район Херсона, ранив 56-летнего мужчину.
На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение
ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вену. Последнего, напомним, по информации британской разведки, россия планировала назначить гауляйтером Украины, когда "возьмет Киев за три дня".
После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления
Украинские силы уничтожили российский корабль "Новочеркасск", что привело к усилению уличных проверок россиян в Феодосии.
Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Залужный отмечает, что пригодность к военной службе определяет военная комиссия, а не статус инвалидности. Вооруженные силы стремятся набирать только тех, кто физически способен воевать.
В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракетной угрозе в Днепре, зафиксирована активность вражеской авиации, выпущено две ракеты.
В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году
Украина опубликовала первые лоты для аукциона по промышленному вылову рыбы в системе Prozorro. Продажи, ориентированные на районы Дуная и Днестра, со сроком подачи заявок до 3 января 2024 года.
"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Залужный утверждает, что отсрочка - это дело правительства; он отмечает потребность в личном составе и материально-технических средствах для ведения боевых действий.
Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек
Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и, соответственно, на человеческий ресурс на постоянной основе. На следующий год соответствующий запрос также был сформирован.
Рост преступности в приграничных с Украиной районах россии скрывают - Центр нацсопротивления
Из-за всплеска преступности, совершенных участниками так называемого "сво", россия решила скрыть статистику преступности в курской и белгородской областях.