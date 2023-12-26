Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина

Сегодня, 26 декабря, российские оккупанты обстреляли Центральный район Херсона в результате чего был ранен 56-летний мужчина. Об этом со ссылкой на начальника Херсонской городской администрации Романа Мрочко передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 15.00 рмия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район Херсона.

Ранения получил 56-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован в состоянии средней тяжести - резюмировал Мрочко.

По его словам, на момент вражеской атаки травмированный находился на улице.

Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских

Дополнение

Сегодня оккупационные войска рф ударили по двум населенным пунктам Херсонской области. В Никольском было зафиксировано не менее 26 вражеских "прилетов". Также россияне обстреляли Тягинку. В результате обстрелов погибли два человека.

Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 74 раза, попали по критической инфраструктуре в Херсонском районе, известно об одном раненом человеке.