Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских
Киев • УНН
российские войска обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области, ранив двух человек и повредив гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома и линию электропередач.
российские
войска обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, повреждены
гражданские объекты и линия электропередач. Ранения получили двое
жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пишет УНН.
Под огнем находились города Авдеевка, Курахово, поселки Великая Новоселка, Гродовка, села Бердичи, Богоявленка, Орловка. Враг применил РСЗО "Смерч" и артиллерию. Полиция задокументировала 8 военных преступлений россии за сутки,
Детали
Повреждены 5 гражданских объектов - три дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. В Авдеевке россияне попали в частный дом. Ранения получили двое жителей - 86-летний мужчина и 52-летняя женщина. Богоявленку российские войска накрыли из артиллерии - повредили два дома.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1796 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4416. Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.
В Генштабе заявили, что информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении - фейк25 декабрь 2023, 23:40 • 30715 просмотров
Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских
российские войска обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области, ранив двух человек и повредив гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома и линию электропередач.
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