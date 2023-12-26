Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских

российские войска обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, повреждены гражданские объекты и линия электропередач. Ранения получили двое жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пишет УНН.



Под огнем находились города Авдеевка, Курахово, поселки Великая Новоселка, Гродовка, села Бердичи, Богоявленка, Орловка. Враг применил РСЗО "Смерч" и артиллерию. Полиция задокументировала 8 военных преступлений россии за сутки, - говорится в сообщении.

Детали

Повреждены 5 гражданских объектов - три дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. В Авдеевке россияне попали в частный дом. Ранения получили двое жителей - 86-летний мужчина и 52-летняя женщина. Богоявленку российские войска накрыли из артиллерии - повредили два дома.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1796 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4416. Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Генштабе заявили, что информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении - фейк