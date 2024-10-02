россияне утром ударили по Краматорску тремя авиабомбами, есть раненый - полиция

Российские войска сегодня утром обстреляли Краматорск в Донецкой области, ранен мирный житель, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

«россияне ударили по городу тремя управляемыми авиабомбами «УМПБ Д-30 СН», - сообщили в полиции.

Обстрел, как указано, произошел сегодня около 11:00.

«В результате вражеской атаки многочисленные осколочные ранения получил 54-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», - отметили в полиции.

Сообщается, что повреждены гаражи, автомобиль.

Правовая квалификация военного преступления рф - ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

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