россияне утром ударили по Краматорску тремя авиабомбами, есть раненый - полиция
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Краматорск тремя управляемыми авиабомбами. В результате атаки ранен 54-летний мужчина, повреждены гаражи и автомобиль.
Российские войска сегодня утром обстреляли Краматорск в Донецкой области, ранен мирный житель, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.
Детали
«россияне ударили по городу тремя управляемыми авиабомбами «УМПБ Д-30 СН», - сообщили в полиции.
Обстрел, как указано, произошел сегодня около 11:00.
«В результате вражеской атаки многочисленные осколочные ранения получил 54-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», - отметили в полиции.
Сообщается, что повреждены гаражи, автомобиль.
Правовая квалификация военного преступления рф - ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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