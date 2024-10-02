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росіяни вранці вдарили по Краматорську трьома авіабомбами, є поранений - поліція

росіяни вранці вдарили по Краматорську трьома авіабомбами, є поранений - поліція

Київ • УНН

 • 12766 перегляди

Російські війська обстріляли Краматорськ трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки поранено 54-річного чоловіка, пошкоджено гаражі та автомобіль.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Краматорськ у Донецькій області, поранено мирного жителя, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

"росіяни вдарили по місту трьома керованими авіабомбами "УМПБ Д-30 СН", - повідомили у поліції.

Обстріл, як вказано, стався сьогодні близько 11:00.

"Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано до лікарні", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що пошкоджено гаражі, автомобіль.

Правова кваліфікація воєнного злочину рф – ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). 

Ворог вранці поцілив у готель у Слов'янську, поранено людину - МВА02.10.24, 14:43 • 17856 переглядiв

Юлія Шрамко

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