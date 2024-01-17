россияне утром ударили "Ониксами" по агропредприятию в Одесской области

Армия рф сегодня утром ударила ракетами по Одесской области, попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Силах обороны юга, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, после ночной массированной дроновой атаки по Одесской области, враг нанес ракетный удар по области перед рассветом.

Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам - говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Как сообщается, ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

"Ни животные, ни люди не пострадали", - указывается в сообщении.

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