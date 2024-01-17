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росіяни вранці вдарили "Оніксами" по агропідприємству на Одещині

росіяни вранці вдарили "Оніксами" по агропідприємству на Одещині

Київ • УНН

 • 24008 перегляди

Російська армія обстріляла ракетами "Онікс" агропідприємство в Одеській області, завдавши йому збитків, але про жертви не повідомляється.

Армія рф сьогодні вранці вдарила ракетами по Одещині, поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомили у Силах оборони півдня, пише УНН.  

Деталі

Як зазначається, після нічної масованої дронової атаки по Одещині, ворог завдав ракетного удару по області перед світанком.

Одночасно із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах

- йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Як повідомляється, ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству.

Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

"Ані тварини, ані люди не постраждали", - вказуться у повідомленні.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Одещини: Кіпер про нічну атаку рф17.01.24, 11:40 • 25303 перегляди

Тетяна Краєвська

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