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Ворог продовжує тероризувати мирне населення Одещини: Кіпер про нічну атаку рф

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Одещини: Кіпер про нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 25307 перегляди

росія продовжує тероризувати цивільне населення на Одещині. В результаті нічної атаки 58 будинків залишилися без опалення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки рф, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що вночі була комбінована атака на Одещину.

"Ми перебуваємо в середмісті міста Одеса. Поруч немає військових обʼєктів, проживають цивільні люди, що говорить про те, що ворог і продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Навіть під час новорічних свят ворог намагається зробити в Одесі настрій, який би не відплвідав реаліям", - повідомив він.

Кіпер додав, що внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в м. Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт - доба. Крім того, досі в лікарі один потерпілий. Його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки продовжують лікуватися вдома, інформує Кіпер.

"Всі відповідні служби продовжують працювати біля постраждалого внаслідок нічної атаки будинку. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення", - повідомив він.  

Нічна атака дронів на Одещину: сили ППО знищили всі цілі17.01.24, 09:05 • 48612 переглядiв

Лілія Подоляк

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