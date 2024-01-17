Ворог продовжує тероризувати мирне населення Одещини: Кіпер про нічну атаку рф

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки рф, передає УНН.

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Він розповів, що вночі була комбінована атака на Одещину.

"Ми перебуваємо в середмісті міста Одеса. Поруч немає військових обʼєктів, проживають цивільні люди, що говорить про те, що ворог і продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Навіть під час новорічних свят ворог намагається зробити в Одесі настрій, який би не відплвідав реаліям", - повідомив він.

Кіпер додав, що внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в м. Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт - доба. Крім того, досі в лікарі один потерпілий. Його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки продовжують лікуватися вдома, інформує Кіпер.

"Всі відповідні служби продовжують працювати біля постраждалого внаслідок нічної атаки будинку. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення", - повідомив він.

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