Нічна атака дронів на Одещину: сили ППО знищили всі цілі
Київ • УНН
росія атакувала Одеську область за допомогою безпілотників, сили ППО знищили всі цілі.
Сьогодні вночі рф атакувала Одещину дронами. Сили ППО збили всі ворожі цілі. Про це повідомив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, передає УНН.
Уночі ворог завдав дронових ударів по території Одещини. Всі цілі були збиті нашими протиповітряними силами
Однак, внаслідок падіння уламків дронів є влучання і потерпілі, продовжив Харлов.
"На жаль, ми маємо кілька фактів влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури, через падіння уламків ворожих дронів.
На місці працюють ДСНС, надається необхідна допомога. Також працюють медики, які надають допомогу потерпілим", - повідомив Харлов.
Нагадаємо
Станом на третю годину ночі було відомо про трьох постраждалих.
Це - 62-річний чоловік, жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. Медики надають необхідну їм необхідну допомогу.