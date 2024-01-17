Ночная атака дронов на Одесскую область: силы ПВО уничтожили все цели

Враг за сутки выпустил по Запорожской области 17 БПЛА: есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры

Российские войска совершили 17 ударов с беспилотников по населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Всего по области было нанесено 96 ударов, жертв среди населения не зафиксировано.