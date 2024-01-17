Ночная атака дронов на Одесскую область: силы ПВО уничтожили все цели
россия атаковала Одесскую область с помощью беспилотников, силы ПВО уничтожили все цели.
"Пребывание вблизи границы с Россией является опасным" - Наев о ситуации на севере
Генерал-лейтенант Сергей Наев призвал украинцев прислушиваться к советам военных администраций по эвакуации из приграничных районов, поскольку эти территории ежедневно подвергаются вражеским обстрелам, создавая опасность как для гражданского населения, так и для военнослужащих.
Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует подписать соглашение о безопасности с Украиной и начать поставки оружия. Макрон лично планирует февральский визит в Украину, чтобы завершить эти договоренности.
Враг за сутки выпустил по Запорожской области 17 БПЛА: есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 17 ударов с беспилотников по населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Всего по области было нанесено 96 ударов, жертв среди населения не зафиксировано.
ГУР сообщило о пожарах на железной дороге в россии: показали видео
По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в россии снова горела железная дорога.
Из-за атаки рф на Харьков в больницах 13 раненых - ОВА
В результате российского ракетного удара по Харькову были госпитализированы 13 человек.
Враг накрыл из артиллерии акваторию Очаковской громады на Николаевщине
16 января российские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины в Николаевской области, о жертвах не сообщается. Впоследствии силы противовоздушной обороны сбили над регионом беспилотник "Шахид".
Еще плюс 730 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 820 человек личного состава и 6126 танков.
На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека
Три человека получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов, всего за сутки было зафиксировано 75 случаев открытия огня. Во время обстрелов было выпущено более 350 снарядов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и танки.
В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов
Две вражеские ракеты повредили 19 жилых домов и ранили 17 человек в Харькове. Харьковский городской голова сообщает, что на месте происшествия работают все необходимые службы.