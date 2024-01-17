Враг продолжает терроризировать мирное население Одесской области: Кипер о ночной атаке рф

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки рф, передает УНН.

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Он рассказал, что ночью была комбинированная атака на Одесскую область.

"Мы находимся в центре города Одесса. Рядом нет военных объектов, проживают гражданские люди, что говорит о том, что враг и продолжает терроризировать гражданское население Одесской области. Даже во время новогодних праздников враг пытается сделать в Одессе настроение, которое бы не соответствовало реалиям", - сообщил он.

Кипер добавил, что в результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находится 58 домов в г. Одессе. Срок выполнения восстановительных работ - сутки. Кроме того, до сих пор в больнице один пострадавший. Его жизни ничего не угрожает. Еще две женщины продолжают лечиться дома, информирует Кипер.

"Все соответствующие службы продолжают работать возле пострадавшего в результате ночной атаки дома. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения", - сообщил он.

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