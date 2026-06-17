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россияне ударили по объекту ДТЭК в Днепропетровской области - без света были тысячи людей

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Из-за удара по объекту ДТЭК в Днепропетровской области 19,4 тысячи семей были без света. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение во всех домах.

россияне ударили по объекту ДТЭК в Днепропетровской области - без света были тысячи людей
Фото: ДТЭК

В среду, 17 июня, российские оккупационные войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Детали

В результате удара без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах.

Но как только это стало возможным, бригады ДТЭК начали восстановительные работы. Сейчас все дома в регионе снова уже с электричеством.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
ДТЭК