россияне ударили по объекту ДТЭК в Днепропетровской области - без света были тысячи людей

Фото: ДТЭК

В среду, 17 июня, российские оккупационные войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Детали

В результате удара без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах.

Но как только это стало возможным, бригады ДТЭК начали восстановительные работы. Сейчас все дома в регионе снова уже с электричеством.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.