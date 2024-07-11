Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удар КАБом по поселку Боровая Харьковской облатси, в результате чего пострадали четыре человека, есть разрушения, возник пожар. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 16:00 часов враг ударил КАБом по поселку Боровая Изюмского района. Есть пожар в частном домовладении. Пострадали четверо гражданских: двое мужчин 52 и 69 лет и две женщины 30 и 70 лет. Медицинская помощь оказана на месте - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены 12 частных домов. Ликвидация последствий продолжается.

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