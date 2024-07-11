В Харьковской области россияне утром атаковали КАБом агропредприятие: четверо пострадавших
Киев • УНН
В Харьковской области российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие из КАБ, ранив четырех мужчин в возрасте 43, 43, 44 и 63 лет, один из которых находится в тяжелом состоянии.
В Харьковской области российские войска сегодня утром атаковали КАБом территорию агропредприятия, пострадали четверо мужчин, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
11 июля, 06:10, Купянский район, село Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии. Трое госпитализированы в медицинское учреждение, один мужчина отказался от госпитализации
По его словам, за прошедшие сутки также зафиксировано:
- 19:41, Харьковский район, село Слатино. В результате артобстрела повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка. Пострадал мужчина 70 лет. Погибла женщина 60 лет.
- 12:00, Богодуховский район, село Одноробовка. В результате атаки БПЛА повреждено энергооборудование 13 населенных пунктов. Восстановление электроснабжения продолжается.
- 08:18, Харьковский район, село Казачья Лопань. В результате обстрела повреждено здание поселкового совета.
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