На Харьковщине из-за обстрела оккупантов погибла женщина. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в результате террористических действий страны-агрессора, а именно обстрела населенного пункта Слатино Дергачевской громады Харьковской области погибла женщина.

Сейчас на месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожары в частных домах и хозяйственных постройках.

К счастью, удалось спасти 3 гражданских людей, которые находились в помещениях.

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