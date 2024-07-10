В результате обстрела войсками рф поселка Слатино Харьковской области погибла женщина, а 3 мирных жителей были спасены от обстрела, повлекшего пожары в частных домах и хозяйственных постройках.
На Харьковщине из-за обстрела оккупантов погибла женщина. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в результате террористических действий страны-агрессора, а именно обстрела населенного пункта Слатино Дергачевской громады Харьковской области погибла женщина.
Сейчас на месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожары в частных домах и хозяйственных постройках.
К счастью, удалось спасти 3 гражданских людей, которые находились в помещениях.
Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения10 июля 2024, 08:14 • 24769 просмотров