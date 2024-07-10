Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения
Киев • УНН
За минувшие сутки Харьковская область претерпела 28 вражеских ударов КАБами, в результате которых были повреждены инфраструктура, жилые дома и есть жертвы.
Харьковская область за минувшие сутки подверглась 28 вражеским атакам КАБами, сегодня утром российские войска обстреляли Купянск и Харьковский район, есть разрушения логистического объекта и повреждения сельсовета, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
За сутки по территории Харьковской области выпущено 28 вражеских КАБов
По его словам:
- 10 июля около 8:00, Харьковский район, село Казачья Лопань. В результате обстрела повреждено здание поселкового совета.
- 05:03, город Купянск. В результате обстрела повреждена газовая труба, 2 частных домовладения и разрушен объект логистической инфраструктуры.
- 9 июля, 17:35, Купянский район, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
- 16:43, Купянский район, поселок Купянск-Узловой, в результате обстрела горел одноэтажный дом семейного, поврежден 4-этажный жилой дом, разрушен частный дом. Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс. На месте погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина.
- 15:30, Харьковский район, село Борщева, произошло попадание двух КАБов в хвойный лес.
- 12:20, Харьковский район, село Циркуны, поврежден частный дом и прилегающие постройки.
Враг нанес авиаудары по поселку на Харьковщине: два человека погибли, еще четверо - пострадали9 июля 2024, 18:27 • 23630 просмотров
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