Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст 36 минут назад • 44390 просмотра

Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 34 2 часа назад • 17186 просмотра

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