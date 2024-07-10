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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 08:14  •  16694 просмотра

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За минувшие сутки Харьковская область претерпела 28 вражеских ударов КАБами, в результате которых были повреждены инфраструктура, жилые дома и есть жертвы.

Харьковская область за минувшие сутки подверглась 28 вражеским атакам КАБами, сегодня утром российские войска обстреляли Купянск и Харьковский район, есть разрушения логистического объекта и повреждения сельсовета, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

За сутки по территории Харьковской области выпущено 28 вражеских КАБов

- сообщил Синегубов в Telegram.

По его словам:

  • 10 июля около 8:00, Харьковский район, село Казачья Лопань. В результате обстрела повреждено здание поселкового совета. 
  • 05:03, город Купянск. В результате обстрела повреждена газовая труба, 2 частных домовладения и разрушен объект логистической инфраструктуры. 
  • 9 июля, 17:35, Купянский район, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. 
  • 16:43, Купянский район, поселок Купянск-Узловой, в результате обстрела горел одноэтажный дом семейного, поврежден 4-этажный жилой дом, разрушен частный дом. Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс. На месте погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина. 
  • 15:30, Харьковский район, село Борщева, произошло попадание двух КАБов в хвойный лес. 
  • 12:20, Харьковский район, село Циркуны, поврежден частный дом и прилегающие постройки.

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