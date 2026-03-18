россияне ударили дроном по Харькову, есть погибший и раненые

В Харькове российские войска утром нанесли удар дроном, известно об одном погибшем и двух раненых, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

"Оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. Предварительно, попадание вражеского БпЛА зафиксировали по частному сектору", - написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что "прилет на окраине города".

"Один человек погиб, еще один - пострадал из-за обстрела рф Холодногорского района Харькова", - сообщил сначала Синегубов.

По его данным, погибшему мужчине - 54 года. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь.

А затем глава ОВА уточнил, что "также в Холодногорском районе пострадал 23-летний мужчина". С травмами его также госпитализировали.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, где враг атаковал БпЛА Шевченковский район, и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 8 человек.