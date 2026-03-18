09:39 • 2776 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
09:19 • 7596 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
07:35 • 14366 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 23370 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 37797 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 37242 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 43658 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 37769 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 28795 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 23598 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
росіяни вдарили дроном по Харкову, є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Окупанти вдарили безпілотником по Холодногірському району міста. Внаслідок атаки один чоловік загинув, а ще двоє отримали поранення та госпіталізовані.

росіяни вдарили дроном по Харкову, є загиблий і поранені

У Харкові російські війська вранці завдали удару дроном, відомо про одного загиблого та двох поранених, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Попередньо, влучання ворожого БпЛА зафіксували по приватному сектору", - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "приліт на околиці міста".

"Одна людина загинула, ще одна - постраждала через обстріл рф Холодногірського району Харкова", - повідомив спочатку Синєгубов.

За його даними, загиблому чоловіку - 54 роки. Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу.

А потім голова ОВА уточнив, що "також у Холодногірському районі постраждав 23-річний чоловік". Із травмами його також госпіталізували.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, де ворог атакував БпЛА Шевченківський район, і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

Юлія Шрамко

