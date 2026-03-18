росіяни вдарили дроном по Харкову, є загиблий і поранені

У Харкові російські війська вранці завдали удару дроном, відомо про одного загиблого та двох поранених, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

"Окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Попередньо, влучання ворожого БпЛА зафіксували по приватному сектору", - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "приліт на околиці міста".

"Одна людина загинула, ще одна - постраждала через обстріл рф Холодногірського району Харкова", - повідомив спочатку Синєгубов.

За його даними, загиблому чоловіку - 54 роки. Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу.

А потім голова ОВА уточнив, що "також у Холодногірському районі постраждав 23-річний чоловік". Із травмами його також госпіталізували.

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, де ворог атакував БпЛА Шевченківський район, і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.