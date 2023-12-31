россияне снова начали активно использовать управляемые авиабомбы - Тарнавский

В Донецкой области оккупационные войска снова начали активно использовать управляемые авиабомбы. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. 16 авиаударов за сутки. Все, кроме одного, в Донецкой области. Количество пехотных атак остается на том же уровне. Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Мариинском направлении. В общем противник провел 32 боевых столкновения, совершил 864 артобстрела и 1 ракетный удар. - резюмировал Тарнавский.

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По его словам, в целом противник провел 32 боевых столкновения, совершил 864 артобстрела и 1 ракетный удар.

Дополнение

Тарнавский рассказал, что Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 466 человек и 52 единицы военной техники. В частности, 8 танков, 7 ББМ, 16 артсистем, 32 БпЛА, 4 единицы спецтехники и 15 автомобилей.

Из ценного, что уничтожили наши воины - ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С и самоходный миномет 2С4 Тюльпан калибра 240 миллиметров. Кроме того, взлетели в воздух 4 склада боеприпасов врага.

Напомним,

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, после того, как украинская ПВО сбила три истребителя Су-34 на юге страны, количество российских авиаударов уменьшилось.