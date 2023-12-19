россияне сбросили с дрона взрывчатку вблизи магазина в Бериславе на Херсонщине: есть раненый
Киев • УНН
Российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе Херсонской области, ранив 55-летнего мужчину осколками в ногу. Сейчас мужчина госпитализирован.
Армия рф сегодня атаковала Берислав Херсонской области, с беспилотника сбросила взрывчатку вблизи магазина, пострадал человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
российская армия в очередной раз атаковала с беспилотника Берислав. В результате сброса взрывного предмета вблизи магазина пострадал 55-летний местный житель
Детали
Отмечается, что медики диагностировали у него взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас мужчина находится в больнице.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 79 раз, известно об одном погибшем человеке.
россияне сбросили с дрона взрывчатку вблизи магазина в Бериславе на Херсонщине: есть раненый
Российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе Херсонской области, ранив 55-летнего мужчину осколками в ногу. Сейчас мужчина госпитализирован.
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