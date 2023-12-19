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россияне сбросили с дрона взрывчатку вблизи магазина в Бериславе на Херсонщине: есть раненый

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 13:31  •  17022 просмотра

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Российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе Херсонской области, ранив 55-летнего мужчину осколками в ногу. Сейчас мужчина госпитализирован.

Армия рф сегодня атаковала Берислав Херсонской области, с беспилотника сбросила взрывчатку вблизи магазина, пострадал человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

российская армия в очередной раз атаковала с беспилотника Берислав. В результате сброса взрывного предмета вблизи магазина пострадал 55-летний местный житель

- говорится в сообщении ОВА.

Детали 

Отмечается, что медики диагностировали у него взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас мужчина находится в больнице. 

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 79 раз, известно об одном погибшем человеке. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни скинули з дрона вибухівку поблизу магазину в Бериславі на Херсонщині: є поранений
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