россияне сбросили с дрона взрывчатку вблизи магазина в Бериславе на Херсонщине: есть раненый

Армия рф сегодня атаковала Берислав Херсонской области, с беспилотника сбросила взрывчатку вблизи магазина, пострадал человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российская армия в очередной раз атаковала с беспилотника Берислав. В результате сброса взрывного предмета вблизи магазина пострадал 55-летний местный житель - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Отмечается, что медики диагностировали у него взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас мужчина находится в больнице.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 79 раз, известно об одном погибшем человеке.