россияне с утра атакуют АЗС в Запорожье, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска атаковали автозаправочные станции в Запорожье. Предварительно, в результате одного из ударов пострадали три человека.
Российские войска с утра атакуют АЗС в Запорожье, известно о 3 пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Есть раненые - под ударом врага АЗС в Запорожье. С утра россияне атакуют автозаправочные станции в областном центре. По предварительной информации, в результате одного из ударов пострадали три человека
На местах, по его словам, работают экстренные службы.
Дополнение
По данным главы ОВА, в течение минувших суток оккупанты нанесли 989 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще 25 - получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.
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