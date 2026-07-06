37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики

рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6 типа "Циркон" и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без "Цирконов" и баллистики, и 326 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 июля (с 18:00 5 июля) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

"Основное направление удара – Киев", – говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БпЛА различных типов:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов: 31 крылатую ракету Х-101; 6 крылатых ракет Калибр; 326 вражеских БпЛА различных типов. По предварительной информации, по состоянию на 08.30 зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях