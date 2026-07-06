37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
Киев • УНН
В ночь на 6 июля рф нанесла удар по Украине из 68 ракет и 351 БпЛА. ПВО сбила 37 ракет и 326 дронов, зафиксированы попадания на 34 локациях.
рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6 типа "Циркон" и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без "Цирконов" и баллистики, и 326 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 июля (с 18:00 5 июля) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.
"Основное направление удара – Киев", – говорится в сообщении.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БпЛА различных типов:
- 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» (районы пусков – Курская обл., рф);
- 23 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Орловская, Курская обл., рф);
- 33 крылатые ракеты Х-101 (районы пусков – Вологодская, рф);
- 6 крылатых ракет Калибр (район пуска – Новороссийск, рф);
- 351 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкая).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов: 31 крылатую ракету Х-101; 6 крылатых ракет Калибр; 326 вражеских БпЛА различных типов. По предварительной информации, по состоянию на 08.30 зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА.
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