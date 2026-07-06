Количество жертв ночной атаки рф на Киев возросло до 11
Киев • УНН
В Киеве 11 погибших и 46 пострадавших в результате ночной атаки рф. Наибольшие разрушения в Подольском и Дарницком районах, где попали в жилые дома.
В Киеве известно уже о 11 погибших в результате очередной массированной атаки рф, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
По данным медиков, на данный момент 11 жертв ночной атаки врага на Киев. Из них один раненый мужчина умер утром в больнице
Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей, указал мэр.
Разрушения и повреждения, по его словам, в четырех районах города. Больше всего пострадал Подольский район. Есть попадания в жилые многоэтажки также в Дарницком районе.
Работают спасатели, медики - в домах, где произошли попадания, указал Кличко.
Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что в целом работы по ликвидации последствий продолжаются на более чем 20 локациях. "Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах, где россияне прямым наведением попали по жилым многоэтажкам. Ситуация динамичная", - написал Ткаченко в соцсетях.
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человек06.07.26, 08:15 • 9430 просмотров