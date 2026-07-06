Количество жертв ночной атаки рф на Киев возросло до 11

В Киеве известно уже о 11 погибших в результате очередной массированной атаки рф, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

По данным медиков, на данный момент 11 жертв ночной атаки врага на Киев. Из них один раненый мужчина умер утром в больнице - написал Кличко.

Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей, указал мэр.

Разрушения и повреждения, по его словам, в четырех районах города. Больше всего пострадал Подольский район. Есть попадания в жилые многоэтажки также в Дарницком районе.

Работают спасатели, медики - в домах, где произошли попадания, указал Кличко.

Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что в целом работы по ликвидации последствий продолжаются на более чем 20 локациях. "Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах, где россияне прямым наведением попали по жилым многоэтажкам. Ситуация динамичная", - написал Ткаченко в соцсетях.

В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человек