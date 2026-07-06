В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человек

В результате удара рф по Киеву 6 июля погибло 10 человек, 46 ранено. Эпицентрами стали Дарницкий и Подольский районы, где разрушены квартиры.

В Киеве уже 10 погибших, 46 пострадавших в результате очередного удара рф по жилым домам, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН. В результате комбинированной атаки рф на столицу 6 июля 2026 года по состоянию на 8 утра известно о 10 погибших и 46 пострадавших - сообщили в прокуратуре. Эпицентром попаданий и падений обломков российского вооружения, как указано, стал Дарницкий и Подольский районы Киева, также повреждения зафиксированы в Голосеевском районе и Оболонском районах. В частности, в Подольском районе в одном из домов уничтожены квартиры с 5-го по 9-й этажи. В Дарницком районе вспыхнул пожар и разрушены квартиры со 2-го по 5-й этажи в 25-этажном доме. Также в результате попадания осколков горели квартиры в 30-этажной многоэтажке другого комплекса. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается, продолжаются спасательные работы. Начато досудебное расследование по факту совершения военными рф очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 438 УК Украины). В Вишневом после российской атаки объявили повышенную опасность из-за угрозы повторной детонации