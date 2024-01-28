россияне с беспилотника ударили по Бериславу на Херсонщине: ранен мужчина

После обеда россияне ударили по Бериславу на Херсонщине с беспилотника. Ранения получил 54-летний местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Оккупанты сбросили взрывной предмет на 54-летнего местного жителя, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Каретой "скорой" его доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

За сутки 27 января 2024 года российские войска 102 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 451 снаряд. Один человек погиб и двое получили ранения, когда беспилотник сбросил взрывчатку на Бериславский район. Также в одном из районов Херсона вспыхнул пожар, спасатели нашли погибшего мужчину.