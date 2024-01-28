россияне с беспилотника ударили по Бериславу на Херсонщине: ранен мужчина
Киев • УНН
российские войска атаковали Берислав Херсонской области Украины с помощью беспилотника, ранив 54-летнего местного жителя.
После обеда россияне ударили по Бериславу на Херсонщине с беспилотника. Ранения получил 54-летний местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Оккупанты сбросили взрывной предмет на 54-летнего местного жителя,
Дэтали
Отмечается, что мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Каретой "скорой" его доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним
За сутки 27 января 2024 года российские войска 102 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 451 снаряд. Один человек погиб и двое получили ранения, когда беспилотник сбросил взрывчатку на Бериславский район. Также в одном из районов Херсона вспыхнул пожар, спасатели нашли погибшего мужчину.
россияне с беспилотника ударили по Бериславу на Херсонщине: ранен мужчина
российские войска атаковали Берислав Херсонской области Украины с помощью беспилотника, ранив 54-летнего местного жителя.
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