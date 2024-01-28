росіяни з безпілотника вдарили по Бериславу на Херсонщині: поранено чоловіка
Київ • УНН
російські війська атакували Берислав Херсонської області України за допомогою безпілотника, поранивши 54-річного місцевого жителя.
Після обіду росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині з безпілотника. Поранення отримав 54-річний місцевий житель. Про це повідомляє Херсонська ОДА, пише УНН.
Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя,
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Зазначається, що чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Каретою "швидкої" його доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо
За добу 27 січня 2024 року російські війська 102 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 451 снаряд. Одна людина загинула і двоє отримали поранення, коли безпілотник скинув вибухівку на Бериславський район. Також в одному з районів Херсона спалахнула пожежа, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.