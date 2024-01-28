Російська армія за добу 102 рази атакувала Херсонщину: загинула людина, є поранені
Київ • УНН
За добу 27 січня 2024 року російські війська 102 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 451 снаряд. Одна людина загинула і двоє отримали поранення, коли безпілотник скинув вибухівку на Бериславський район. Також в одному з районів Херсона спалахнула пожежа, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
Упродовж доби військові 102 рази обстріляли Херсонщину. Одна людина загинула, двоє поранені. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що російські військові били по населених пунктах області випустили 451 снаряд.
Поцілили у житлові квартали, також атакували стільникову та радіовежі у Бериславському районі.
Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Нагадаємо
Російські війська вранці 27 січня 2024 року з безпілотників скинули вибухівку на Берислав Херсонської області. В одному з мікрорайонів Херсона вночі 27 січня виникла пожежа. Рятувальники, які приїхали на виклик, виявили в будинку тіло чоловіка.
Через російський обстріл поранений чоловік Тягинка в селі на Херсонщині27.01.24, 18:51 • 30322 перегляди